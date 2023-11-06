Anket sonuçları ortaya koydu, Ekrem İmamoğlu birinciliği göğüsledi!
ALF Araştırma, büyükşehir belediye başkanı başarı oranlarına ilişkin anket sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, birinciliği göğüsledi.
ALF Araştırma, 20 Ekim - 3 Kasım 2023 tarihleri arasında 14 bin 200 kişi ile CATI Araştırma yöntemiyle 30 büyükşehirde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını yayımladı.
Ankette, katılımcılara, "Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcılara geçtiğimiz yerel seçimlerden bu yana belediye başkanının performansı, belediye hizmet kalitesi ve halkla iletişimine yönelik sorular soruldu ve en yüksek oranı alan 5 büyükşehir belediye başkanı şöyle sıralandı:
"1 - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59,5,
2 - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Yüzde 58,4,
3 - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen: Yüzde 57,6,
4 - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: Yüzde 57,2,
5 - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay: Yüzde 57."