Anket sonuçları açıklandı: İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri

2024 yılında yapılacak Yerel Seçimler'e 6 ay kala ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

2024 Yerel Seçimleri Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Anket sonuçları açıklandı: İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri - Resim: 1

2024 Yerel Seçimleri'ne 6 ay kala ALF Araştırma, Ankaralılarla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette, katılanlara Büyükşehir Belediye seçimleri için aday tercihleri soruldu. Sonuçlar şöyle:

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Anket sonuçları açıklandı: İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri - Resim: 2

(CHP) Mansur Yavaş: Yüzde 27,5

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Anket sonuçları açıklandı: İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri - Resim: 3

(CHP) Fethi Yaşar: Yüzde 8,1

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Anket sonuçları açıklandı: İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri - Resim: 4

(CHP) Alper Taşdelen: Yüzde 6,3

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