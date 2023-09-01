Anket sonuçları açıklandı: İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri
2024 yılında yapılacak Yerel Seçimler'e 6 ay kala ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
2024 Yerel Seçimleri'ne 6 ay kala ALF Araştırma, Ankaralılarla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Ankette, katılanlara Büyükşehir Belediye seçimleri için aday tercihleri soruldu. Sonuçlar şöyle:
(CHP) Mansur Yavaş: Yüzde 27,5
(CHP) Fethi Yaşar: Yüzde 8,1
(CHP) Alper Taşdelen: Yüzde 6,3