Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış

ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

2024 Yerel Seçimleri Mansur Yavaş Turgut Altınok
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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 1

2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala gözler Ankara ve İstanbul'a çevrildi.

ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar şöyle:

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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 2

Mansur Yavaş: Yüzde 41,4

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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 3

Turgut Altınok: Yüzde 37,5

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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 4

Cengiz Topel Yıldırım: Yüzde 6,4

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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 5

Suat Kılıç: Yüzde 2,3

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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 6

Bartu Soral: Yüzde 2,1

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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 7

Diğer: Yüzde 4,1

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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 8

Kararsız: Yüzde 6,2

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Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış - Resim: 9
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