Anket sonuçları açıklandı: Ankara'da kıran kırana yarış
ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
2024 Yerel Seçimleri'ne kısa bir süre kala gözler Ankara ve İstanbul'a çevrildi.
ALF Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Sonuçlar şöyle:
Mansur Yavaş: Yüzde 41,4
Turgut Altınok: Yüzde 37,5
Cengiz Topel Yıldırım: Yüzde 6,4
Suat Kılıç: Yüzde 2,3
Bartu Soral: Yüzde 2,1
Diğer: Yüzde 4,1
Kararsız: Yüzde 6,2