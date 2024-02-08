Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri...

ORC Araştırma Z kuşağının TBMM'de en etkili bulduğu milletvekillerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Z kuşağı Anket
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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 1

Z kuşağının TBMM'de en etkili bulduğu milletvekillerine ilişkin yaptığı anketin sonuçları açıklandı.

ORC Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçları şöyle:

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 2

Mustafa Sarıgül (CHP): Yüzde 36,5

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 3

Ceyda Bölünmez Çankırı (AKP): Yüzde 31,6

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 4

Veli Ağbaba (CHP): Yüzde 30,3

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 5

Sera Kadıgil (TİP): Yüzde 22,7

5 12
Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 6

Kürşad Zorlu (İYİ Parti): Yüzde 19,4

6 12
Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 7

Osman Gökçek (AKP): Yüzde 17,2

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 8

Ali Mahir Başarır (CHP): Yüzde 15,3

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 9

Turhan Çömez (İYİ Parti): Yüzde 13,9

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 10

Gizem Özcan (CHP): Yüzde 13,2

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 11

Eyyüp Kadir İnan (AKP): Yüzde 12,5

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Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri... - Resim: 12
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