Anket sonuçları açıkladı: İşte Z kuşağının en etkili bulduğu milletvekilleri...
ORC Araştırma Z kuşağının TBMM'de en etkili bulduğu milletvekillerine ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Z kuşağının TBMM'de en etkili bulduğu milletvekillerine ilişkin yaptığı anketin sonuçları açıklandı.
ORC Araştırma'nın yaptığı anketin sonuçları şöyle:
Mustafa Sarıgül (CHP): Yüzde 36,5
Ceyda Bölünmez Çankırı (AKP): Yüzde 31,6
Veli Ağbaba (CHP): Yüzde 30,3
Sera Kadıgil (TİP): Yüzde 22,7
Kürşad Zorlu (İYİ Parti): Yüzde 19,4
Osman Gökçek (AKP): Yüzde 17,2
Ali Mahir Başarır (CHP): Yüzde 15,3
Turhan Çömez (İYİ Parti): Yüzde 13,9
Gizem Özcan (CHP): Yüzde 13,2
Eyyüp Kadir İnan (AKP): Yüzde 12,5