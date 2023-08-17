Anket şirketi sahibinden MHP'ye skandal teklif: 'Bahçeli görüşmeyi kabul etmedi'
Kübra Par'la Farklı Açılar'da avukat Metehan Özkan, bir anket firması sahibinin MHP'ye yaptığı teklifi anlattı.
tv100'ün ekranlarında yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar'a Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, gazeteci Gürkan Hacır, hukukçu Metehan Özkan, siyasal iletişim Ferhat Murat, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Doster konuk oldu.
Özkan, bir seçim öncesi MHP Genel Merkezi Özel Kalem'de otururken şahit olduğu bir olayı anlattı. Olayı dinleyenler kulaklarına inanamazken, Özkan'ın aktardıkları şöyle oldu:
Bir seçim öncesi MHP Genel Merkezi'ne, özel kaleminde oturuyorum. Hepinizin tanıdığı ve öyle ekranlarda böyle anlı şanlı böyle parlak kravatlarına takıp çıkan bir anketçi var. Seçime de az bir süre var.
Siyasi partileri geziyor anladığım kadarıyla. Yeni anketçilerden de değil, hepinizin tanıdığı bir isim. Geldi dedi ki "Devlet Bahçeli'yle görüşmek istiyorum." Devlet Bey'in de prensipleri var; anketçilerle görüşmez, seçime yakın adaylarla görüşmez, yabancı misyon temsilcileriyle görüşmez. Sizin de dediğiniz gibi bir duruşu var, anketçiyle neden görüşsün?