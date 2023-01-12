Anket: Seçmenler parti kapatmaya nasıl bakıyor, HDP'liler dışında sadece biri yüzde 100 karşı

Yöneylem Araştırma, HDP'ye yönelik dava gündemdeyken siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

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Anket: Seçmenler parti kapatmaya nasıl bakıyor, HDP'liler dışında sadece biri yüzde 100 karşı - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) şu an en büyük üçüncü partisi konumundaki HDP'nin kapatılması gündemde. 

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Anket: Seçmenler parti kapatmaya nasıl bakıyor, HDP'liler dışında sadece biri yüzde 100 karşı - Resim: 2

Son olarak Anayasa Mahkemesi (AYM), partinin Hazine yardımına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi. Yani HDP, seçim öncesi payına düşen 180 milyon lirayı alamayacak.

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Anket: Seçmenler parti kapatmaya nasıl bakıyor, HDP'liler dışında sadece biri yüzde 100 karşı - Resim: 3

Peki seçmenler, parti kapatmaya nasıl bakıyor?

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Anket: Seçmenler parti kapatmaya nasıl bakıyor, HDP'liler dışında sadece biri yüzde 100 karşı - Resim: 4

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 22-27 Aralık tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle görüşerek düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.

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