Anket: Seçmenler parti kapatmaya nasıl bakıyor, HDP'liler dışında sadece biri yüzde 100 karşı
Yöneylem Araştırma, HDP'ye yönelik dava gündemdeyken siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kala, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) şu an en büyük üçüncü partisi konumundaki HDP'nin kapatılması gündemde.
Son olarak Anayasa Mahkemesi (AYM), partinin Hazine yardımına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi. Yani HDP, seçim öncesi payına düşen 180 milyon lirayı alamayacak.
Peki seçmenler, parti kapatmaya nasıl bakıyor?
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 22-27 Aralık tarihleri arasında 27 ilde 2 bin 400 kişiyle görüşerek düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.