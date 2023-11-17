Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?

ORC Araştırma, Adana ve İzmir için yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.

Anket İzmir Adana
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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 1

ORC Araştırma, yerel seçim için oy verme eğilimlerine yönelik bir anket yaptı.

Katılımcılara 6 isim yöneltildi ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 2

Adana'da öne çıkan iki isim Soner Çetin ve Hüseyin Sözlü oldu.

İsimlerin oy oranları şöyle:

Soner ÇETİN %46,3

Hüseyin Sözlü %41,7

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 3

Zeydan Karalar %39,6

Huriye Küpeli %33,3

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 4

Mehmet Ali Bilici %25,4

Seyfettin Yılmaz %20,7

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 5
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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 6

İzmir için yapılan ankette ise katılımcılara 7 isim yöneltildi ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 7

İzmir anketinin sonuçları şöyle:

Utku Gümrükçü %46,9

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 8

Tunç Soyer %41,5

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 9

Hamza Dağ %36,4

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 10

Ali Engin %33,8

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 11

Ümit Özlale %30,6

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 12

Mahmut Özgener %26,8

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Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde? - Resim: 13

Şebnem Bursalı %25,1

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