Anket: İzmir ve Adana için hangi adaylar önde?
ORC Araştırma, Adana ve İzmir için yerel seçim anket sonuçlarını açıkladı.
ORC Araştırma, yerel seçim için oy verme eğilimlerine yönelik bir anket yaptı.
Katılımcılara 6 isim yöneltildi ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.
Adana'da öne çıkan iki isim Soner Çetin ve Hüseyin Sözlü oldu.
İsimlerin oy oranları şöyle:
Soner ÇETİN %46,3
Hüseyin Sözlü %41,7
Zeydan Karalar %39,6
Huriye Küpeli %33,3
Mehmet Ali Bilici %25,4
Seyfettin Yılmaz %20,7
İzmir için yapılan ankette ise katılımcılara 7 isim yöneltildi ve her isim için ayrı ayrı oy verme eğilimleri soruldu.
İzmir anketinin sonuçları şöyle:
Utku Gümrükçü %46,9
Tunç Soyer %41,5
Hamza Dağ %36,4
Ali Engin %33,8
Ümit Özlale %30,6
Mahmut Özgener %26,8
Şebnem Bursalı %25,1