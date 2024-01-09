Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları
Yöneylem Araştırma, 28-29 Aralık tarihlerinde 27 ilde 2400 kişiyle bir anket çalışması gerçekleştirdi. Vatandaşlara milletvekili seçimlerinden ekonomi politikalarına kadar birçok konuda değerlendirmeleri soruldu.
Yöneylem Araştırma, vatandaşlara, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.
Yanıtlar şöyle oldu:
AKP yüzde 26,4
CHP yüzde 19,9
MHP yüzde 8,2
İYİ Parti yüzde 4,3
DEM Parti yüzde 7,4
Yeniden Refah Partisi yüzde 3,9
Zafer Partisi yüzde 3,2
TİP yüzde 1,8
Diğer yüzde 4,1
Kararsız yüzde 11,8
Oy kullanmam yüzde 9
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle:
AKP yüzde 33,3
CHP yüzde 25,2
MHP yüzde 10,3
İYİ Parti yüzde 5,5
DEM Parti yüzde 9,4
Yeniden Refah Partisi yüzde 5
Zafer Partisi yüzde 4
TİP yüzde 2,2
Diğer yüzde 5,1
Anket çalışmasında vatandaşlara "Sizce Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?" sorusu yöneltildi. Yanıtlar şöyle:
"Kötü yönetiliyor" yüzde 56,4
"Ne iyi ne kötü yönetiliyor" yüzde 17,7
"İyi yönetiliyor" yüzde 24,2
"Bilmiyorum" yüzde 1,6
"Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:
AKP yüzde 27,0
CHP yüzde 15,6
MHP yüzde 4,1
İYİ Parti yüzde 1,6
DEM Parti yüzde 3,8
Yeniden Refah Partisi yüzde 3,4
Zafer Partisi yüzde 2,9
TİP yüzde 1,2
Diğer yüzde 5,7
Hiçbiri yüzde 34,8
Vatandaşlar, "Genel olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarılı mı, yoksa başarısız mı buluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtları verdi:
"Başarısız" yüzde 43,0
"Başarılı" yüzde 36,6
"Ne başarılı ne başarısız" yüzde 19,6
"Bilmiyorum / Cevap yok" yüzde 0,8
"Sorunların nedeni ekonomi politikalarında yapılan yanlışlardır" görüşüne yanıtlar ise yüzde 51,5 oranında "Tamamen katılıyorum" oldu. "Hiç katılmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 10'da kaldı.
"Ekonomik sorunların nedeni dış güçlerin saldırılarıdır" görüşüne "Hiç katılmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 36,7 olurken, "Tamamen katılıyorum" diyenlerin oranı yüzde 18,6 oldu.
"Ekonomik sorunların nedeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir" görüşüne "Tamamen katılıyorum" diyenlerin oranı yüzde 37,1 olurken, "Hiç katılmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 21,4 olarak kayıtlara geçti.
"Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde liyakatsizlik ve adam
kayırmacılığın geçerli olmasıdır" görüşüne "Tamamen katılıyorum" diyenlerin oranı yüzde 54,4. "Hiç katılmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 9,7'de kaldı.
Vatandaşlara son olarak "Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Meclis’te yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaat ve tarikatlarla protokoller imzalamaya ve işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi. Siz okullarda cemaat ve tarikatlarla ortak projeler yapılmasını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Buna verilen yanıtlar şöyle:
"Hayır yanlış buluyorum" yüzde 77,4
"Evet doğru buluyorum" yüzde 15,8
"Cevap yok" yüzde 6,8