Anket: İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları

Vatandaşlara son olarak "Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Meclis’te yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaat ve tarikatlarla protokoller imzalamaya ve işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi. Siz okullarda cemaat ve tarikatlarla ortak projeler yapılmasını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Buna verilen yanıtlar şöyle:

"Hayır yanlış buluyorum" yüzde 77,4

"Evet doğru buluyorum" yüzde 15,8

"Cevap yok" yüzde 6,8