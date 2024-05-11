Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu
HBS Araştırma, "En beğenilen bakanlar" anketi yaptı. Anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti.
HBS Araştırma'nın 20-25 Nisan tarihleri arasında 4 bin 300 kişiyle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirdiği "En beğenilen bakanlar" anketinin sonuçları şöyle:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 13.4
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yüzde 12
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yüzde 11.6
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüzde 8.3
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 6.1
Diğer isimler yüzde 10.3
Cevap vermeyen yüzde 38.3