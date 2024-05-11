Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu

HBS Araştırma, "En beğenilen bakanlar" anketi yaptı. Anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Mahinur Özdemir Göktaş Ali Yerlikaya Abdulkadir Uraloğlu Hakan Fidan Mehmet Özhaseki
Son Güncelleme:
Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu - Resim: 1

HBS Araştırma'nın 20-25 Nisan tarihleri arasında 4 bin 300 kişiyle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirdiği "En beğenilen bakanlar" anketinin sonuçları şöyle:

1 7
Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu - Resim: 2

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yüzde 13.4

2 7
Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu - Resim: 3

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yüzde 12

3 7
Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu - Resim: 4

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yüzde 11.6

4 7
Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu - Resim: 5

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yüzde 8.3

5 7
Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu - Resim: 6

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 6.1

6 7
Anket: En beğenilen bakanlar belli oldu - Resim: 7

Diğer isimler yüzde 10.3

Cevap vermeyen yüzde 38.3

7 7