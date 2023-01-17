Anket: 'Bugün iki adayla cumhurbaşkanı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?'
BUPAR'ın katılımcılara "Bugün iki aday ile cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçları açıklandı.
BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Samsun, Diyarbakır’ı kapsayan kapsamlı bir anket yayımlandı.
5 Ocak-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette 1500 kişiyle görüşüldü.
Katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi ittifakın oy oranı artar?" diye soruldu.
“Millet İttifakı’na destek yüzde 60.5, Cumhur İttifakı’na destek yüzde 30.5” çıktı. “Hiçbiri artmaz” diyenler ise yüzde 9 oldu.