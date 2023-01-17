Anket: 'Bugün iki adayla cumhurbaşkanı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?'

BUPAR'ın katılımcılara  "Bugün iki aday ile cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?" sorusunu yönelttiği anketin sonuçları açıklandı.

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Anket: 'Bugün iki adayla cumhurbaşkanı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?' - Resim: 1

BUPAR Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Samsun, Diyarbakır’ı kapsayan kapsamlı bir anket yayımlandı.

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Anket: 'Bugün iki adayla cumhurbaşkanı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?' - Resim: 2

5 Ocak-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılan ankette 1500 kişiyle görüşüldü. 

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Anket: 'Bugün iki adayla cumhurbaşkanı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?' - Resim: 3

Katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi ittifakın oy oranı artar?" diye soruldu.

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Anket: 'Bugün iki adayla cumhurbaşkanı seçimi yapılsa hangi ittifak kazanır?' - Resim: 4

“Millet İttifakı’na destek yüzde 60.5, Cumhur İttifakı’na destek yüzde 30.5” çıktı. “Hiçbiri artmaz” diyenler ise yüzde 9 oldu.

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