Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var'

'KARARSIZLARDA YENİ BİR DURUM VAR'

"Çünkü hiçbir zaman oransal olarak dağılmıyor. Seçimden önce biz kararsızların içinde çok sayıda AKP seçmeni ve MHP seçmeni görüyorduk" ifadesini kullanan araştırmacı, "Şimdi yeni bir durum olarak kararsızların içinde örneğin geçmişte CHP'ye oy vermiş olanlar daha fazlalar. Şu an bir arayış içindeler, o belli, o görülüyor. Burada kararsızların içinde muhalif seçmenin daha fazla olduğunu görmeye başladık" bilgisini verdi.

Kömürcü, akabinde 'kararsızlar dağıtıldıktan sonra' elde ettikleri oranları paylaştı: