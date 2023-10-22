Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var'

Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttikleri anketin sonuçlarını paylaştı.

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 1

Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, yaptıkları son anketin sonuçlarını Halk TV yayınında paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmadan elde edilen veriler şöyle şekillendi:

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 2

Kararsızlar dağıtılmadan:

AKP: Yüzde 24.3

14 Mayıs: Yüzde 35.62

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 3

CHP: Yüzde 16.7

14 Mayıs: Yüzde 25.35

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 4

MHP: Yüzde 8.9

14 Mayıs: Yüzde 10.07

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 5

İYİ Parti: Yüzde 6.3

14 Mayıs: Yüzde 9.69

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 6

Yeşil Sol (Kongreyle adını HEDEP olarak değiştirdi): Yüzde 8.6

14 Mayıs: Yüzde 8.82

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 7

Yeniden Refah: Yüzde 3.2

14 Mayıs: Yüzde 2.80

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 8

Zafer Partisi: Yüzde 4.1

14 Mayıs: Yüzde 2.23

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.1

14 Mayıs: Yüzde 1.76

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 10

Diğer: Yüzde 3.6

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 11

Kararsız: Yüzde 9.4

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 12

Oy kullanmam: Yüzde 12.8

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 13

Kömürcü, bu noktada kararsızları ve "Oy kullanmam" diyenlerin oransal olarak dağıtıldığında elde edilen rakamların aslında yanıltıcı olduğundan bahsetti.

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 14

'KARARSIZLARDA YENİ BİR DURUM VAR'

"Çünkü hiçbir zaman oransal olarak dağılmıyor. Seçimden önce biz kararsızların içinde çok sayıda AKP seçmeni ve MHP seçmeni görüyorduk" ifadesini kullanan araştırmacı, "Şimdi yeni bir durum olarak kararsızların içinde örneğin geçmişte CHP'ye oy vermiş olanlar daha fazlalar. Şu an bir arayış içindeler, o belli, o görülüyor. Burada kararsızların içinde muhalif seçmenin daha fazla olduğunu görmeye başladık" bilgisini verdi.

Kömürcü, akabinde 'kararsızlar dağıtıldıktan sonra' elde ettikleri oranları paylaştı:

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 15

AKP: Yüzde 31.2

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 16

CHP: Yüzde 21.5

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 17

MHP: Yüzde 11.5

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 18

İYİ Parti: Yüzde 8.1

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 19

Yeşil Sol (HEDEP): Yüzde 11

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 20

Yeniden Refah: Yüzde 4.1

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 21

Zafer Partisi: Yüzde 5.3

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 22

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 2.7

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 23

Diğer: Yüzde 4.6

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Anket: AKP ve CHP'de büyük düşüş, Zafer Partisi'nden sürpriz, 'kararsızlarda yeni bir durum var' - Resim: 24

Anketin künyesi: Araştırma 26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında, 27 ilde 2 bin 398 kişiyle yapıldı.

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