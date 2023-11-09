Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!

Yapılan anketin sonuçlarını paylaşan firma, “Saha çalışması devam etmektedir. Araştırma seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirilmekte. Örneklemin, ilçelere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmakta, kadın ve erkek nüfusun dengeli dağıtılmasına özen gösterilmekte. Elde edilen veriler SPSS paket programı ortamında analiz edilecek. Analizler neticesi elde edilen bulgular ASAL Araştırma Danışmanlık uzmanlarınca yorumlanarak rapor haline getirilecek” ifadelerini kullandı.