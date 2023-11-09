Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!
Asal Araştırma, son anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette Ankara ve İstanbul seçmenine “Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı’nın adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu.
Asal Araştırma Şirketi, yerel seçim anketlerine devam ediyor. Şirket, son araştırmasında İstanbul ve Ankara seçmenine “Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu.
Yapılan anketin sonuçlarını paylaşan firma, “Saha çalışması devam etmektedir. Araştırma seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirilmekte. Örneklemin, ilçelere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmakta, kadın ve erkek nüfusun dengeli dağıtılmasına özen gösterilmekte. Elde edilen veriler SPSS paket programı ortamında analiz edilecek. Analizler neticesi elde edilen bulgular ASAL Araştırma Danışmanlık uzmanlarınca yorumlanarak rapor haline getirilecek” ifadelerini kullandı.
İşte anketten çıkan sonuçlar:
AKP'NİN İSTANBUL ADAYI KİM OLMALI?
Murat Kurum:%25,6
Mehmet Tevfik Göksu:%14,2
Adil Karaismailoğlu:%10,8
Fahrettin Koca:%10,0
Süleyman Soylu:%9,4
Hilmi Türkmen:%4,0
Şadi Yazıcı:%3,8
Osman Nuri Kabaktepe:%3,2
Mehmet Ergün Turan:%3,0
Mustafa Varank:%3,0
Mustafa Demir:%2,6
Abdullah Özdemir:%2,0
Deniz Köken:%1,8
Bünyamin Demir:%1,4
Diğer:%1,2
Fikrim yok/Cevap yok:%4,0
3-8 Kasım 2023'te yapılan İstanbul anketine 2.500 seçmen katıldı.
AKP'NİN ANKARA ADAYI KİM OLMALI?
Turgut Altınok:%22,5
İbrahim Melih Gökçek:%12,0
Süleyman Soylu:%9,6
Hakan Han Özcan:%8,2
Veysel Tiryaki:%5,6
Murat Ercan:%5,1
Murat Kurum:%5,1
Serhat Oğuz:%4,5
Fatih Şahin:%4,0
Murat Köse: %3,6
Enver Demirel:%2,5
Asım Balcı:%2,5
Mustafa Tuna:%2,4
Diğer:%3,5
Fikrim Yok/Cevap Yok:%8,9
1-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ankete 2.000 seçmen katıldı.