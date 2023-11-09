Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu!

Asal Araştırma, son anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ankette Ankara ve İstanbul seçmenine “Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı’nın adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu.

Anket 2024 Yerel Seçimleri
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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 1

Asal Araştırma Şirketi, yerel seçim anketlerine devam ediyor. Şirket, son araştırmasında İstanbul ve Ankara seçmenine “Bu pazar yerel seçim olsa Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak kimi görmek istersiniz?” diye sordu.

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 2

Yapılan anketin sonuçlarını paylaşan firma, “Saha çalışması devam etmektedir. Araştırma seçmen yaşı olan 18 ve üzeri yaş grupları ile gerçekleştirilmekte. Örneklemin, ilçelere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısı baz alınmakta, kadın ve erkek nüfusun dengeli dağıtılmasına özen gösterilmekte. Elde edilen veriler SPSS paket programı ortamında analiz edilecek. Analizler neticesi elde edilen bulgular ASAL Araştırma Danışmanlık uzmanlarınca yorumlanarak rapor haline getirilecek” ifadelerini kullandı.

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 3

İşte anketten çıkan sonuçlar:

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 4

AKP'NİN İSTANBUL ADAYI KİM OLMALI?

Murat Kurum:%25,6

Mehmet Tevfik Göksu:%14,2

Adil Karaismailoğlu:%10,8

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 5

Fahrettin Koca:%10,0

Süleyman Soylu:%9,4

Hilmi Türkmen:%4,0

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 6

Şadi Yazıcı:%3,8

Osman Nuri Kabaktepe:%3,2

Mehmet Ergün Turan:%3,0

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 7

Mustafa Varank:%3,0

Mustafa Demir:%2,6

Abdullah Özdemir:%2,0

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 8

Deniz Köken:%1,8

Bünyamin Demir:%1,4

Diğer:%1,2

Fikrim yok/Cevap yok:%4,0

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 9

3-8 Kasım 2023'te yapılan İstanbul anketine 2.500 seçmen katıldı.

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 10

AKP'NİN ANKARA ADAYI KİM OLMALI?

Turgut Altınok:%22,5

İbrahim Melih Gökçek:%12,0

Süleyman Soylu:%9,6

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 11

Hakan Han Özcan:%8,2

Veysel Tiryaki:%5,6

Murat Ercan:%5,1

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 12

Murat Kurum:%5,1

Serhat Oğuz:%4,5

Fatih Şahin:%4,0

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 13

Murat Köse: %3,6

Enver Demirel:%2,5

Asım Balcı:%2,5

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 14

Mustafa Tuna:%2,4

Diğer:%3,5

Fikrim Yok/Cevap Yok:%8,9

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 15

1-8 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan ankete 2.000 seçmen katıldı.

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Ankara ve İstanbul anketinde AKP'ye büyük sürpriz: Kimse bu sonucu beklemiyordu! - Resim: 16
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