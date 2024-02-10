Ankara anketinde sonuç çok net: İYİ Parti başkentte eridi, Zafer Partisi yükselişe geçti!

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OLSA OYUNUZU KİME VERİRSİNİZ?

Araştırma şirketi, bu hafta sonu bir milletvekili seçimi yapılsa seçmenin yönelimi nasıl olur sorusunun cevabını aradı. Ankete katılanlara "Bugün milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Araştırmaya göre seçmenin eğilimi şöyle: