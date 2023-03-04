Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi? İşte tüm detaylar

Akşener, 2 Mart'taki toplantıda 4 parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak işaret etmesi sonrası CHP'li iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini açıkça gündeme getirdi. Bu talep Kılıçdaroğlu tarafından "onlar belediye başkanlarımız ve öyle olarak kalacaklar" denilerek reddedilince de Akşener "partimle konuşayım" diyerek toplantıdan ayrıldı.