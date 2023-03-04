Altılı Masa dağıldı: Neler yaşandı, kim ne dedi? İşte tüm detaylar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masayı devirmesi, Türk siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Süreçte neler yaşandı ve kim ne dedi? İşte tüm detaylar...
Altılı Masa'nın 2 Mart'taki aday gündemli toplantısı sonrası yaşanan belirsizlik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılması ile yeni bir boyuta ulaştı.
Altılı Masa liderlerinin cumhurbaşkanı adaylığı gündemiyle bir araya geldiği toplantı sonrası yapılan açıklamada, liderlerin ortak aday konusunda anlaştığı ve 6 Mart Pazartesi günü tekrar görüşeceği kaydedildi. Belgede imzası bulunan Akşener, imzanın üzerinden 24 saat geçmeden masayı devirdi.
Peki neler oldu, süreç nasıl bu noktaya geldi?
Akşener, 2 Mart'taki toplantıda 4 parti liderinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak işaret etmesi sonrası CHP'li iki belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini açıkça gündeme getirdi. Bu talep Kılıçdaroğlu tarafından "onlar belediye başkanlarımız ve öyle olarak kalacaklar" denilerek reddedilince de Akşener "partimle konuşayım" diyerek toplantıdan ayrıldı.
Toplantının üzerinden 24 saat geçmeden bir basın toplantısı düzenleyen Akşener, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı, "En sonda söyleyeceklerimi, en başta söyleyeyim: Geldiğimiz noktada, İYİ Parti bir kıskaca alınmış; bir dayatmaya, mecbur bırakılmış; tıpkı yıllardır, Türk Milleti’ne yapıldığı gibi, ölüm ve sıtma arasında, bir tercihe zorlanmıştır. Ve elbette, buna boyun eğmeyecektir, devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır" dedi.