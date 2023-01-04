Alternatif senaryolar masaya yatırıldı: AKP'de seçim için öne çıkan tarih belli oldu

AKP ve MHP tarafından sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Ancak okulların tatile girecek olması, Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik ve hac dönemi, sandık gününün öne çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.