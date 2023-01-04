Alternatif senaryolar masaya yatırıldı: AKP'de seçim için öne çıkan tarih belli oldu
AKP, normal zamanı 18 Haziran 2023 olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimini öne çekmek için harekete geçti.
AKP ve MHP tarafından sıklıkla 18 Haziran 2023'te yapılacağı ifade edilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine bir yıldan az süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. Ancak okulların tatile girecek olması, Kurban Bayramı dolayısıyla başlayacak hareketlilik ve hac dönemi, sandık gününün öne çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.
BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, seçimlerin 9 Nisan’dan sonra, 18 Haziran’dan önceki bir tarihte yapılmasına dönük alternatif senaryolar ele alındı.
30 Nisan, 7 Mayıs seçeneklerinin de değerlendirildiği toplantıda kesin karar alınmamakla birlikte ağırlıklı görüş, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması yönünde oldu.
İktidar partisinde uzun süredir üniversite sınavlarıyla çakışması, ikinci turun Kurban Bayramı'na denk gelmesi, hac ve okulların tatil olması gibi nedenlerle seçimlerin öne alınması konuşuluyordu.