ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var
ALF Araştırma'nın yaptığı son ankette CHP'li seçmenlere "CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahil edilmediği bilgisi verilirken, listede dikkat çeken isimler yer aldı.
CHP'de "değişim" ekibinin ortaya çıkmasının ardından anket şirketleri de çalışmalarını farklı bir yöne çevirdi. ALF Araştırma tarafından yapılan bir anket çalışmasında katılımcılara "CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?" sorusu yöneltildi.
25-28 Temmuz tarihlerinde 2000 kişi ile yapılan araştırmada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirme dışında bırakıldı.
Verilen yanıtlara göre CHP seçmeninin en güvendiği siyasetçiler şöyle:
ÖZGÜR ÖZEL
YÜZDE 55.7
EKREM İMAMOĞLU
YÜZDE 53