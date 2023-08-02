ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var

CHP'de "değişim" ekibinin ortaya çıkmasının ardından anket şirketleri de çalışmalarını farklı bir yöne çevirdi. ALF Araştırma tarafından yapılan bir anket çalışmasında katılımcılara "CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?" sorusu yöneltildi.