ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var

ALF Araştırma'nın yaptığı son ankette CHP'li seçmenlere "CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun dahil edilmediği bilgisi verilirken, listede dikkat çeken isimler yer aldı.

Anket CHP
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ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var - Resim: 1

CHP'de "değişim" ekibinin ortaya çıkmasının ardından anket şirketleri de çalışmalarını farklı bir yöne çevirdi. ALF Araştırma tarafından yapılan bir anket çalışmasında katılımcılara "CHP’deki siyasetçiler içerisinde en güvendiğiniz 3 ismi söyler misiniz?" sorusu yöneltildi.

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ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var - Resim: 2

25-28 Temmuz tarihlerinde 2000 kişi ile yapılan araştırmada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu değerlendirme dışında bırakıldı.

Verilen yanıtlara göre CHP seçmeninin en güvendiği siyasetçiler şöyle:

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ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var - Resim: 3

ÖZGÜR ÖZEL

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ALF Araştırma'dan 'CHP'deki en güvenilir siyasetçi' anketi: Listede sürpriz isimler var - Resim: 4

EKREM İMAMOĞLU

YÜZDE 53

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