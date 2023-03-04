Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması dünya basınında
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılması Türkiye gündemini sarsarken Dünya basınında da yankı uyandırdı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 1 senedir çalışmalarını sürdürdüğü Altılı Masa'dan çok sert sözler kullanarak ayrıldı. Akşener'in açıklamalarına tepki yağarken, kullandığı üslup nedeniyle de partisinden peş peşe istifalar yaşandı.
Türkiye'de gündem bir anda Altılı Masa olduğu gibi dünya basını da Akşener'in çıkışını gündemine aldı.
İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Akşener'in açıklamalarını yazdığı haberinde "Türkiye muhalefeti, seçimde gösterilecek aday sebebiyle bölündü" başlığını attı.
Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasının planlandığını hatırlatan Reuters, İYİ Parti liderinin mayıs ayındaki seçimlerden önce partisinin ittifaktan çekilebileceği sinyalini verdiğini, "bunun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı durma konusunda ana muhalefet ittifakını zayıflatabileceğini" kaydetti.
Middle East Eye (MEE) haber sitesi de konuyla ilgili haberini tıpkı Reuters gibi "Muhalefet ittifakı, cumhurbaşkanı adayı sebebiyle bölündü" başlığıyla verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ‘Altılı Masa halkın iradesini temsil etmiyor’ sözlerine vurgu yapan MEE, Akşener’in adaylık için Yavaş ve İmamoğlu’na işaret ettiğini yazdı.