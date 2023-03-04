Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması dünya basınında

Middle East Eye (MEE) haber sitesi de konuyla ilgili haberini tıpkı Reuters gibi "Muhalefet ittifakı, cumhurbaşkanı adayı sebebiyle bölündü" başlığıyla verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ‘Altılı Masa halkın iradesini temsil etmiyor’ sözlerine vurgu yapan MEE, Akşener’in adaylık için Yavaş ve İmamoğlu’na işaret ettiğini yazdı.