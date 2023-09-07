Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok

HBS Araştırma, Ağustos ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre İYİ Parti'de erime başladı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri
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Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından anket şirketleri güvenilirliğini kaybederken, yerel seçimler öncesi yeniden sahaya çıkmaya başladılar. Son olarak HBS Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

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Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok - Resim: 2

6.100 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Seçim yenilgisinde hiçbir sorumluluk almayan ve sürekli CHP aleyhinde açıklamalar yapan Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'de yaşanan büyük erime de dikkat çekti.

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Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok - Resim: 3

HBS Araştırma'nın Ağustos ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle oldu:

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Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok - Resim: 4

AKP: %33,9

AKP'nin genel seçimde oy oranı: %35.63

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