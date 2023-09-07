Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok

6.100 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Seçim yenilgisinde hiçbir sorumluluk almayan ve sürekli CHP aleyhinde açıklamalar yapan Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'de yaşanan büyük erime de dikkat çekti.