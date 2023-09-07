Akşener'in açıklamaları erimeyi durduramadı: Son ankette İYİ Parti'ye büyük şok
HBS Araştırma, Ağustos ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre İYİ Parti'de erime başladı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından anket şirketleri güvenilirliğini kaybederken, yerel seçimler öncesi yeniden sahaya çıkmaya başladılar. Son olarak HBS Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
6.100 seçmenle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırmadan çarpıcı sonuçlar çıktı. Seçim yenilgisinde hiçbir sorumluluk almayan ve sürekli CHP aleyhinde açıklamalar yapan Meral Akşener'in partisi İYİ Parti'de yaşanan büyük erime de dikkat çekti.
HBS Araştırma'nın Ağustos ayı anketinde partilerin oy oranları şöyle oldu:
AKP: %33,9
AKP'nin genel seçimde oy oranı: %35.63