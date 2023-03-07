Akşener'i hedef alan Bahçeli'nin geçmişte Erdoğan'a söylediği sözler gündemde: "7 sülalesinden hesap soracağım"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinde Altılı Masa'dan kalkan ve müzakerelerin ardından tekrar oturan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i hedef aldı.

Partisinin bugünkü grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Bir yıldır Cumhurbaşkanını açıklamayıp, bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalidir. Bir yıl boyunca eğri bacaklı masayı kumar masası, küçük hesaplar masası, noter masası diyerek önce devirip, sonra tekrar oturanlar ilkesizliğin numuneleridir. Kazanamaz dediği Cumhurbaşkanı adayının yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değil de nedir? Masayı devirene sandalyeye sunmak çürümüş siyasetsizlik önerisi değil midir? Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı söylediği sözlerin altından nasıl kalkacak? Türk siyaseti bu tip bir ilkesizliği ne görmüş ne muhatap olmuştur. Bir kere satan yine satar." ifadelerini kullandı.