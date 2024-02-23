AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil!
AKP'ye yakınlığı ile bilinen TÜSİAR Araştırma Şirketi, son İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Seçimin başa baş sonuçlanacağının ön görüldüğü ankette, diğer partilerin adaylarının oy oranları da ortaya çıktı.
Türkiye'nin kilitlendiği ve siyasetin tamamen yerele yöneldiği 31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Anket şirketlerinin peş peşe sonuç açıkladığı seçimler için son tahmin de AKP'ye yakınlığı ile bilinen TÜSİAR Araştırma Şirketi'nden geldi.
18-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 3.812 katılımcıyla yapılan ankette, katılımcılara "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Hangi Aday Kazanır?" ve "31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Oyunuzu Hangi Adaya vereceksiniz?" soruları soruldu.
Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:
31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Oyunuzu Hangi Adaya vereceksiniz?
Murat KURUM % 41,71
Ekrem İMAMOĞLU % 40,26
Meral Danış Bektaş % 4,27
Buğra Kavuncu % 3,97
Mehmet ALTINÖZ %3,64
Diğer %6,15
"31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Oyunuzu Hangi Adaya vereceksiniz?" sorusuna verilen yanıtlar...
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Hangi Aday Kazanır?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:
Murat Kurum %51,03
Ekrem İmamoğlu %48,57
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Hangi Aday Kazanır?" sorusuna verilen yanıtlar.