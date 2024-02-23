AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil!

Türkiye'nin kilitlendiği ve siyasetin tamamen yerele yöneldiği 31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Anket şirketlerinin peş peşe sonuç açıkladığı seçimler için son tahmin de AKP'ye yakınlığı ile bilinen TÜSİAR Araştırma Şirketi'nden geldi.