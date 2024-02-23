AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil!

AKP'ye yakınlığı ile bilinen TÜSİAR Araştırma Şirketi, son İstanbul anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Seçimin başa baş sonuçlanacağının ön görüldüğü ankette, diğer partilerin adaylarının oy oranları da ortaya çıktı.

Anket 2024 Yerel Seçimleri Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İBB
AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 1

Türkiye'nin kilitlendiği ve siyasetin tamamen yerele yöneldiği 31 Mart seçimleri için geri sayım başladı. Anket şirketlerinin peş peşe sonuç açıkladığı seçimler için son tahmin de AKP'ye yakınlığı ile bilinen TÜSİAR Araştırma Şirketi'nden geldi.

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 2

18-21 Şubat tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 3.812 katılımcıyla yapılan ankette, katılımcılara "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Hangi Aday Kazanır?" ve "31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Oyunuzu Hangi Adaya vereceksiniz?" soruları soruldu.

Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 3

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Oyunuzu Hangi Adaya vereceksiniz?

Murat KURUM % 41,71

Ekrem İMAMOĞLU % 40,26

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 4

Meral Danış Bektaş % 4,27

Buğra Kavuncu % 3,97

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 5

Mehmet ALTINÖZ %3,64

Diğer %6,15

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 6

"31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Oyunuzu Hangi Adaya vereceksiniz?" sorusuna verilen yanıtlar...

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 7

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Hangi Aday Kazanır?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle oldu:

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 8

Murat Kurum %51,03

Ekrem İmamoğlu %48,57

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 9

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Hangi Aday Kazanır?" sorusuna verilen yanıtlar.

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AKP'ye yakın şirketten İstanbul anketi: Sonuç kimse için garanti değil! - Resim: 10
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