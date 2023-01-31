AKP'ye yakın şirketin anketi: AKP yüzde 40'ın altında, MHP barajı kılpayı geçiyor

Bu kapsamda son anket, iktidara yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma'dan geldi.

Buna göre AKP, 'bu pazar seçim olsa' yüzde 39.2 oranında oy alıyor.

Parti, 2018'de yüzde 42.6'yla sandıktan birinci çıkmıştı.