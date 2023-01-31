AKP'ye yakın şirketin anketi: AKP yüzde 40'ın altında, MHP barajı kılpayı geçiyor
İktidara yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma, son seçim anketinin sonuçlarını resmi Twitter hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştı. 2018'de oyların yüzde 42.6'sını alan AKP'nin bu oranın altında kaldığı görülüyor. MHP ise yüzde 7'lik seçim barajını kılpayı geçiyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine beş aydan az süre kala kamuoyu araştırma şirketleri, çalışmalarını hızlandırdı.
Bu kapsamda son anket, iktidara yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma'dan geldi.
Buna göre AKP, 'bu pazar seçim olsa' yüzde 39.2 oranında oy alıyor.
Parti, 2018'de yüzde 42.6'yla sandıktan birinci çıkmıştı.
CHP: Yüzde 23.8
Ana muhalefet partisi, son seçimde yüzde 22.6 oranında oy almıştı.
İYİ Parti: Yüzde 12.3
İYİ Parti, kurulduktan sekiz ay sonra CHP'yle ittifak yaparak girdiği seçimde oyların yüzde 9.96'sını almıştı.