AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP'nin İstanbul için yaptırdığı anketlerde Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'un önünde çıktığını yazdı.
Sözcü yazarı Saymaz, bugün "İmamoğlu, AK Parti’nin anketinde 5.3 puan önde" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
AKP'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Murat Kurum'un önceki gün katıldığı televizyon programında söylediği “Ölçümlerimize göre 1.7 puan farkla kazanacağız” sözlerini hatırlatan Saymaz, "Ancak bana gelen duyumlar Kurum’u doğrulamıyor. AK Parti, İstanbul’da yaptığı son araştırmasında hayal kırıklığı yaşadı." diye yazdı.
Üç bin kişiyle yapılan araştırma sonuçlarını aktaran Saymaz, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu’nun 5.3 puan önde olduğunu kaydetti.
Saymaz'ın paylaştığı anket sonuçları şöyle:
Ekrem İmamoğlu: 44.7
Murat Kurum: 39.4
Meral Danış Beştaş: 4.5
Azmi Karamahmutoğlu: 4
Mehmet Altınöz: 3.8
Buğra Kavuncu: 1.5
Diğerleri: 2.1
Saymaz, "AK Parti’nin geçen hafta 40 bin kişiyle yaptırdığı araştırmada ise 4.5 puan fark tespit edilmiş." iddiasını da sözlerine ekledi.