AKP'nin masasındaki İstanbul anketi: İmamoğlu farkı açıyor

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Murat Kurum'un önceki gün katıldığı televizyon programında söylediği “Ölçümlerimize göre 1.7 puan farkla kazanacağız” sözlerini hatırlatan Saymaz, "Ancak bana gelen duyumlar Kurum’u doğrulamıyor. AK Parti, İstanbul’da yaptığı son araştırmasında hayal kırıklığı yaşadı." diye yazdı.