AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları
Gazeteci İsmail Saymaz, 'Murat Kurum'un İstanbul Stajı' başlıklı bugünkü yazısında seçim öncesi yaptırılan anketlerle ilgili AKP cephesinden aldığı kulis bilgilerini paylaştı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP'nin üç hafta önce İstanbul’da 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını aktardı.
Bu ankete göre, adayların oy oranları şöyle:
Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41.4
Murat Kurum: Yüzde 40.2
Meral Danış Beştaş: Yüzde 5.1
Mehmet Altınöz: Yüzde 4.2
Buğra Kavuncu: Yüzde 3.4
Saymaz, AKP'nin bu anketin ardından İstanbul’da ilçe adaylarını da içine alan 50 bin kişilik yeni bir ankete başladığını, ilk belirlemelere göre de alınan sonuçları şöyle aktardı:
“Üsküdar ve Sancaktepe’de CHP’nin adayları önde. İmamoğlu, hem bu iki ilçede hem de AK Parti’nin kale bellediği Eyüp, Çekmeköy ve Bahçelievler’de fark atıyor. YRP, yüzde 4 ve üzerinde oy alıyor.”
"Öte yandan Malatya’da AKP ile CHP arasındaki farkın yüzde 2’ye düştüğü belirtiliyor. YRP’nin Malatya’da yüzde 17’yi bulduğu ifade ediliyor."
Saymaz, “Erdoğan’ın YRP’ye olan öfkesinin arkasında bu tablo yatıyor olabilir” görüşünü aktardı.