AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları

Gazeteci İsmail Saymaz, 'Murat Kurum'un İstanbul Stajı' başlıklı bugünkü yazısında seçim öncesi yaptırılan anketlerle ilgili AKP cephesinden aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum İstanbul 2024 Yerel Seçimleri Yerel Seçim
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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 1

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP'nin üç hafta önce İstanbul’da 2 bin 500 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçlarını aktardı.

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 2

Bu ankete göre, adayların oy oranları şöyle:

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 3

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 41.4

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 4

Murat Kurum: Yüzde 40.2

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 5

Meral Danış Beştaş: Yüzde 5.1

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 6

Mehmet Altınöz: Yüzde 4.2

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 7

Buğra Kavuncu: Yüzde 3.4

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 8

Saymaz, AKP'nin bu anketin ardından İstanbul’da ilçe adaylarını da içine alan 50 bin kişilik yeni bir ankete başladığını, ilk belirlemelere göre de alınan sonuçları şöyle aktardı:

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 9

“Üsküdar ve Sancaktepe’de CHP’nin adayları önde. İmamoğlu, hem bu iki ilçede hem de AK Parti’nin kale bellediği Eyüp, Çekmeköy ve Bahçelievler’de fark atıyor. YRP, yüzde 4 ve üzerinde oy alıyor.”

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 10

"Öte yandan Malatya’da AKP ile CHP arasındaki farkın yüzde 2’ye düştüğü belirtiliyor. YRP’nin Malatya’da yüzde 17’yi bulduğu ifade ediliyor."

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 11

Saymaz, “Erdoğan’ın YRP’ye olan öfkesinin arkasında bu tablo yatıyor olabilir” görüşünü aktardı.

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AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları - Resim: 12

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