AKP'nin anketi: İktidar partisi yüzde 42'nin altında, Erdoğan'ın oy oranı 'uçuyor'
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, AKP tarafından yaptırıldığını belirttiği ve künyesini açıklamadığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine beş aydan az bir süre kala siyasi partiler, çalışmalarını kamuoyu araştırmalarını hızlandırdı.
AKP, bu kapsamda uzun yıllardır gündemde olan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge düzenlemesi ile düşük ve orta gelirliye yönelik konut kampanyaları gibi konuları sandık arifesinde çözüme kavuşturmaya çalışıyor.
Şimdilik 14 Mayıs 2023 gibi görünen seçim tarihine yaklaştıkça emekli maaşı ve asgari ücrete ek zam yapılabileceği de kulislerde konuşulanlar arasında.
AKP'NİN OY ORANI ÜÇ PUAN ARTMIŞ
Sabah gazetesi, AKP tarafından yaptırılan son anketin sonuçlarını paylaştığı haberinde de bu konulara dikkati çekti ve partinin oylarının üç puan artarak yüzde 41 bandını aştığı ifade edildi.