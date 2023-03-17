AKP'li Yavuz canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket

"OY ORANI YÜZDE 41 OLARAK AÇIKLANDI"

Yavuz, son anket sonuçlarını değerlendirerek "AR-GE Başkanımız Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Ama ben şu iddiada bulundum; Seçim sathı mailine girildiğinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan eğilimin daha da arttığını her dönem görüyoruz. Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük" diye konuştu.