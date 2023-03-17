AKP'li Yavuz canlı yayında açıkladı: İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
Türkiye adım adım seçimlere giderken partilerin oy oranlarına yönelik anketler de yakından takip ediliyor. AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlere ilişkin yaptırdıkları son anketin verilerini paylaştı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklandı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Seçimlere 2 aydan az bir süre kala yapılan anketler yakından takip ediliyor. AKP'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlere ilişkin yaptırdıkları anket verilerini katıldığı bir televizyon programında açıkladı.
2018 VURGUSU
2018 yılındaki seçimleri hatırlatan Yavuz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bir önceki seçimlerde aldığı oy oranının altına düşmeyeceğini öngörüyorum. Partimizin de 2018'de aldığı oy oranının altına düşmeyecek bir oy oranıyla sandıktan çıkacağına inanıyorum." ifadelerine yer verdi.
"OY ORANI YÜZDE 41 OLARAK AÇIKLANDI"
Yavuz, son anket sonuçlarını değerlendirerek "AR-GE Başkanımız Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını yüzde 41 olarak açıkladı. Ama ben şu iddiada bulundum; Seçim sathı mailine girildiğinde AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanımıza olan eğilimin daha da arttığını her dönem görüyoruz. Kararsızların kararsızlıkları gittikçe, sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha sahaya çıktıkça bunun artış trendi içine girdiğini hep gördük" diye konuştu.