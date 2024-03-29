AKP’de seçim heyecanı gafları: Erdoğan Kurum’u yanında sandı, Kurum kendi belediyeleri için ‘fetret devrini’ bitirelim dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimlerine 2 gün kala iki farklı gafa imza attı.

Recep Tayyip Erdoğan Murat Kurum AKP 2024 Yerel Seçimleri
Son Güncelleme:
AKP’de seçim heyecanı gafları: Erdoğan Kurum’u yanında sandı, Kurum kendi belediyeleri için ‘fetret devrini’ bitirelim dedi - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi.

1 6
AKP’de seçim heyecanı gafları: Erdoğan Kurum’u yanında sandı, Kurum kendi belediyeleri için ‘fetret devrini’ bitirelim dedi - Resim: 2

Konuşması sonrası Erdoğan, AKP adayı Murat Kurum’u sahneye çağırdı. Görevli Erdoğan’ı “Efendim onlar Sancaktepe’de” şeklinden uyardı. Erdoğan uyarı sonrası AKP’nin Sultanbeyli adayını sahneye çağırdı.

2 6
AKP’de seçim heyecanı gafları: Erdoğan Kurum’u yanında sandı, Kurum kendi belediyeleri için ‘fetret devrini’ bitirelim dedi - Resim: 3

Erdoğan sonrasında 16:30’da, Sancaktepe’de planladıkları mitinge gitti.

3 6
AKP’de seçim heyecanı gafları: Erdoğan Kurum’u yanında sandı, Kurum kendi belediyeleri için ‘fetret devrini’ bitirelim dedi - Resim: 4

KURUM KENDİ BELEDİYESİNDE “FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEK MİYİZ?” DEDİ

İstanbul adayı Murat Kurum, geçtiğimiz dakikalarda Sultanbeyli’de halka seslendi.

4 6
AKP’de seçim heyecanı gafları: Erdoğan Kurum’u yanında sandı, Kurum kendi belediyeleri için ‘fetret devrini’ bitirelim dedi - Resim: 5

2019 Yerel Seçimlerinde AKP’li Hüseyin Keskin’in yüzde 59 ile kazanıp belediye başkanı olduğu Sultanbeyli’nin kendilerinde olduğunu unutan Kurum, komik bir gafa imza attı.

5 6
AKP’de seçim heyecanı gafları: Erdoğan Kurum’u yanında sandı, Kurum kendi belediyeleri için ‘fetret devrini’ bitirelim dedi - Resim: 6

Kurum, “Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?” dedi.

6 6