AKP’de seçim heyecanı gafları: Erdoğan Kurum’u yanında sandı, Kurum kendi belediyeleri için ‘fetret devrini’ bitirelim dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nın İBB Adayı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimlerine 2 gün kala iki farklı gafa imza attı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli Kent Meydanı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi.
Konuşması sonrası Erdoğan, AKP adayı Murat Kurum’u sahneye çağırdı. Görevli Erdoğan’ı “Efendim onlar Sancaktepe’de” şeklinden uyardı. Erdoğan uyarı sonrası AKP’nin Sultanbeyli adayını sahneye çağırdı.
Erdoğan sonrasında 16:30’da, Sancaktepe’de planladıkları mitinge gitti.
KURUM KENDİ BELEDİYESİNDE “FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEK MİYİZ?” DEDİ
İstanbul adayı Murat Kurum, geçtiğimiz dakikalarda Sultanbeyli’de halka seslendi.
2019 Yerel Seçimlerinde AKP’li Hüseyin Keskin’in yüzde 59 ile kazanıp belediye başkanı olduğu Sultanbeyli’nin kendilerinde olduğunu unutan Kurum, komik bir gafa imza attı.
Kurum, “Sultanbeyli'de fetret dönemini bitirecek miyiz?” dedi.