AKP'de Erdoğan sonrası dönem senaryoları: "Bu üç ismin bir hesabının olduğu kesin"
Gazeteci Nuray Babacan, bugünkü köşesinde, "Selçuk, Berat ve diğerleri: AKP’de damat vakası" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Babacan, AKP içindeki odak isimleri analiz etti.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, bugünkü yazısında, "AKP’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sonrasını konuşmayan veya buna kafa yormayan tek bir kişi bile yok. Ancak, zaman içerisinde partide güç kazanacağına inanılan odaklar birbirinden farklı." ifadelerini kullandı.
Babacan, "AKP masalarında dikkatimizi çeken üç isim ve üç odak üzerinden bakarak bir fotoğraf ortaya koymak istedik..." diyerek şunları kaydetti:
"Kulislere göre, Erdoğan’ın ailesinde yıldızı parlayan isim küçük damat Selçuk Bayraktar. Berat Albayrak’ın başarısız siyasi deneyimiyle aile içinde bir küskün bir barışık hali gücünü kaybetmesine neden oldu. Bürokraside halen var olan birkaç eski arkadaşı dışında etkisi kalmadı."
"Selçuk Bayraktar ise gücünün bir kısmını yaptığı işten alıyor. BAYKAR şirketinin savunma alanında hızla yükselişinde geçmiş birikimi yok saymak mümkün değil, ama ‘damat enerjisi’ şirketi bambaşka bir seviyeye taşıdı!"