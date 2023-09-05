AKP'de Erdoğan sonrası dönem senaryoları: "Bu üç ismin bir hesabının olduğu kesin"

"Kulislere göre, Erdoğan’ın ailesinde yıldızı parlayan isim küçük damat Selçuk Bayraktar. Berat Albayrak’ın başarısız siyasi deneyimiyle aile içinde bir küskün bir barışık hali gücünü kaybetmesine neden oldu. Bürokraside halen var olan birkaç eski arkadaşı dışında etkisi kalmadı."