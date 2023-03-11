AKP ve CHP'de büyük değişim: Milletvekili listelerinin nasıl olacağı ortaya çıktı
Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağının kesinleşmesi ile partileri milletvekilliği listeleri de şekillenmeye başladı. tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, seçimlerde AKP ve CHP'nin milletvekili listelerinde büyük bir değişime gideceğinin kulislere yansıdığını anlattı.
Osman Kenan Çapoğlu'nun sunduğu Akşam Raporu programında tv100.com yazarı Fuat Uğur, CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gündemi değerlendirdi.
"AKP’NİN YENİ İSİMLERLE SEÇİME GİDECEĞİNİ PAYLAŞABİLİRİM"
Gürel "Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve sayın Kılıçdaroğlu’nun deprem ve deprem sonrasını nasıl tasarlayacağı en önemli vaadi olacak. Hem ekonomik hem de manevi açıdan büyük yıkıma yol açtı. Cumhur İttifakı ve AKP’yi önemli bir viraj beklediğini söyleyebilirim.
AKP listelerinin bu dönemde insanların cumhurbaşkanına ve AKP’ye oy vermelerini konusunda ben önceki seçimlere göre daha önemli olduğu kanaatindeyim. Motive olmuş bir muhalif kesim ve karşısında AKP’nin yeni isimlerle seçime gideceğini paylaşabilirim." dedi.
"AKP'DE YÜZDE 70, CHP'DE YÜZDE 60'LIK DEĞİŞİM"
Parti listelerindeki değişimle ilgili Gürel "Ben AKP listelerinde yüzde 70’e yakın değişim bekliyorum. Aynı zamanda şu anda bakanlık yapan popüler isimlerin milletvekili aday listelerinde görebileceğimizin altını çiziyorum.