AKP ve CHP'de büyük değişim: Milletvekili listelerinin nasıl olacağı ortaya çıktı

"AKP’NİN YENİ İSİMLERLE SEÇİME GİDECEĞİNİ PAYLAŞABİLİRİM"

Gürel "Sayın Cumhurbaşkanı’nın ve sayın Kılıçdaroğlu’nun deprem ve deprem sonrasını nasıl tasarlayacağı en önemli vaadi olacak. Hem ekonomik hem de manevi açıdan büyük yıkıma yol açtı. Cumhur İttifakı ve AKP’yi önemli bir viraj beklediğini söyleyebilirim.