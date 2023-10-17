AKP Genel Merkezi'ne ulaşan son 'İstanbul' anketi: İşte aday olması istenen isim
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde AKP Genel Merkezi'nin aday araştırmasına devam ettiğini söyledi ve yakın zamanda yapılan bir anketin sonucunu paylaştı.
Türkiye Mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlanırken, anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı. Partiler aday çıkarma telaşını yaşarken, son olarak AKP'nin aday araştırmasının sonuçları ortaya çıktı.
Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde dikkat çeken bir anketin sonuçlarını paylaştı. Saymaz, "AK Parti Koca ile Kurum arasında" yorumu ile şu bilgileri aktardı:
AK Parti Genel Merkezi İstanbul'da aday arayışını sürdürüyor. Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, “İstanbul'da AK Partili siyasetçilerin imajı” soruldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın seçmendeki imajı yüzde 52.8'i, AK Partililerdeki imajı ise yüzde 78.3 görünüyor.
İkinci sırada eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geliyor.
Kurum'un imajı seçmende yüzde 42.2'yi, AK Partililerde ise yüzde 74.1'i buluyor.
Üçüncü sırada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dördüncü sırada Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu geliyor.
İBB Başkanlığına en uygun adayın kim olduğu da soruldu.
Seçmenin yüzde 19.3'ü, AK Partililerin yüzde 38.7'si Kurum'u gösterdi. Seçmenin yüzde 14'ü, AK Partililerin yüzde 17.8'i ise Koca'yı işaret etti.
Üçüncü sırada Göksu, dördüncü sırada Soylu var.