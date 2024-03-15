Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın
Yöneylem Araştırma, Adanan Büyükşehir Belediyesi seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
2024 Yerel Seçimleri'ne çok kısa bir süre kala anketlere yönelik ilgi de artıyor.
Son olarak Yöneylem Araştırma, Adanan Büyükşehir Belediyesi seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.
İşte anket sonuçları...
CHP/Zeydan Karalar: Yüzde 47,2
Cumhur İttifakı/Fatih Mehmet Kocaispir: Yüzde 38,6
İYİ Parti/Ayyüce Türkeş: Yüzde 5,5
DEM Parti/Mahfuz Güleryüz: Yüzde 5
Yeniden Refah Partisi/Selahattin Baysal: Yüzde 1,3
Diğer: Yüzde 2,4