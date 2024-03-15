Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın

Yöneylem Araştırma, Adanan Büyükşehir Belediyesi seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Adana 2024 Yerel Seçimleri
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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 1

2024 Yerel Seçimleri'ne çok kısa bir süre kala anketlere yönelik ilgi de artıyor.

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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 2

Son olarak Yöneylem Araştırma, Adanan Büyükşehir Belediyesi seçimleri için yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

İşte anket sonuçları...

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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 3

CHP/Zeydan Karalar: Yüzde 47,2

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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 4

Cumhur İttifakı/Fatih Mehmet Kocaispir: Yüzde 38,6

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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 5

İYİ Parti/Ayyüce Türkeş: Yüzde 5,5

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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 6

DEM Parti/Mahfuz Güleryüz: Yüzde 5

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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 7

Yeniden Refah Partisi/Selahattin Baysal: Yüzde 1,3

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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 8

Diğer: Yüzde 2,4

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Adana'da CHP ipi göğüslemeye çok yakın - Resim: 9
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