Açık öğretim mezunu 'kamu hukukçusu' Ogan'a tepki yağıyor: Diploması olan paylaşıyor
Açık öğretim fakültesi diplomasını paylaşan ve "Hukuk Fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Danışmanı Ayhan Ogan'ın sözlerine tepki yağıyor.
Yargıtay 3. Dairesi, Gezi tutsağı TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın 18 yıllık cezasını hak ihali olarak değerlendiren AYM'nin kararını hiçe saymış, bu kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Bu kararı veren Yargıtay'ı en üst düzey mahkeme sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan'ın, endüstri meslek lisesi mezunu olduğu iddia edilmişti.
Bu eleştirilere yanıt veren Ogan, sosyoloji mezunu olduğunu gösteren açık öğretim diplomasını paylaşmış ve "Son 10 yılda, 150'den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim. 200'den fazla TV canlı yayınına katıldım. Hukuk Fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum" demişti.
Ayhan Ogan'ın bu paylaşımı, X'te(eski adıyla Twitter) alay konusu oldu. Binlerce eleştirel cevap aldı.
İşte onlardan bazıları: