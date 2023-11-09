Açık öğretim mezunu 'kamu hukukçusu' Ogan'a tepki yağıyor: Diploması olan paylaşıyor

Bu eleştirilere yanıt veren Ogan, sosyoloji mezunu olduğunu gösteren açık öğretim diplomasını paylaşmış ve "Son 10 yılda, 150'den fazla ulusal ve uluslararası konferansları bizzat organize ettim, yönettim. 200'den fazla TV canlı yayınına katıldım. Hukuk Fakültesi okuyarak hukukçu olunsaydı AYM üyeleri olurdu, Türk Milleti adına kamu hukukçusuyum" demişti.

Ayhan Ogan'ın bu paylaşımı, X'te(eski adıyla Twitter) alay konusu oldu. Binlerce eleştirel cevap aldı.

İşte onlardan bazıları: