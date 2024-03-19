4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor?

26 Şubat-1Mart 2024 tarihleri arasında Denizli’de bin 350 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara, “Bu pazar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” diye soruldu. İşte sonuçlar: