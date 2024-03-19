4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor?
ASAL Araştırma, Eskişehir, Denizli, Manisa ve Samsun'da yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ülkenin büyük bir gündemini kaplayan ve yön veren seçimlere 12 gün kaldı.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, adaylar ve parti temsilcileri çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor.
ASAL Araştırma’dan seçimlere 12 gün kala 4 büyükşehir için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.
Eskişehir, Samsun, Manisa ve Denizli’de yapılan ankete göre, CHP yalnızca Eskişehir’i alabiliyor.
Diğer 3 şehirde ise CHP ve İYİ Parti’nin toplam oyu AKP ve MHP’nin aldığı oyları geride bırakıyor.
İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nebi Hatipoğlu’nun, Eskişehir’de yıllardan beri süren CHP hakimiyetini yıkma ihtimali bulunuyor.
10-14 Mart 2024 tarihleri arasında Eskişehir’de bin 640 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu pazar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte sonuçlar:
2-6 Mart 2024 tarihlerini kapsayan çalışmada, Samsun’da bin 600 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara “Bu pazar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte sonuçlar:
26 Şubat-1Mart 2024 tarihleri arasında Denizli’de bin 350 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara, “Bu pazar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” diye soruldu. İşte sonuçlar: