4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor?

ASAL Araştırma, Eskişehir, Denizli, Manisa ve Samsun'da yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

2024 Yerel Seçimleri CHP AKP Manisa Eskişehir Denizli Samsun
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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 1

Ülkenin büyük bir gündemini kaplayan ve yön veren seçimlere 12 gün kaldı.

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 2

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi, adaylar ve parti temsilcileri çalışmalarını tüm hızla sürdürüyor.

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 3

ASAL Araştırma’dan seçimlere 12 gün kala 4 büyükşehir için yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 4

Eskişehir, Samsun, Manisa ve Denizli’de yapılan ankete göre, CHP yalnızca Eskişehir’i alabiliyor.

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 5

Diğer 3 şehirde ise CHP ve İYİ Parti’nin toplam oyu AKP ve MHP’nin aldığı oyları geride bırakıyor.

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 6

İYİ Parti’den AKP’ye geçen Nebi Hatipoğlu’nun, Eskişehir’de yıllardan beri süren CHP hakimiyetini yıkma ihtimali bulunuyor.

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 7

10-14 Mart 2024 tarihleri arasında Eskişehir’de bin 640 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu pazar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte sonuçlar:

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 8
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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 9
5-8 Mart 2024 arasında Manisa’da bin 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara “Bu pazar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” diye soruldu. İşte sonuçlar:
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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 10
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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 11

2-6 Mart 2024 tarihlerini kapsayan çalışmada, Samsun’da bin 600 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara “Bu pazar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” sorusu yöneltildi. İşte sonuçlar:

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 12
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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 13

26 Şubat-1Mart 2024 tarihleri arasında Denizli’de bin 350 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara, “Bu pazar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?” diye soruldu. İşte sonuçlar:

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4 büyükşehirde yerel seçim anketi: Hangi parti nereyi kazanıyor? - Resim: 14
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