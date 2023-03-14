4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 ay kala AR-G Araştırma, seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 2 ay kaldı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adına Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adına Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.
Ayrıca Memleket Partisi'nın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da adaylığını açıklayan diğer isimler.
AR-G Araştırma dört cumhurbaşkanı adayının yer aldığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar şöyle: