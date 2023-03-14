4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 ay kala AR-G Araştırma, seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre, Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde.

2023 seçim 2023 cumhurbaşkanı adayları anket
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4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine 2 ay kaldı. 

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4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar - Resim: 2

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adına Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı adına Recep Tayyip Erdoğan yarışacak.

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4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar - Resim: 3

Ayrıca Memleket Partisi'nın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan da adaylığını açıklayan diğer isimler. 

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4 adaylı cumhurbaşkanlığı yarışı için anket sonuçları açıklandı: İşte sonuçlar - Resim: 4

AR-G Araştırma dört cumhurbaşkanı adayının yer aldığı seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar şöyle:

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