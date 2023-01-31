2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi

Gazeteduvar'ın haberine göre, Nokta araştırma şirketi, 17-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da 4 bin 836 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre AKP'nin İstanbul'da 9 puan kaybetmesi dikkat çekti.