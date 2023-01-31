2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi
Seçim tarihi yaklaştıkça iller bazında yapılan anketler de peş peşe açıklanıyor. Nokta araştırma şirketi, İstanbul'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anketin sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın 2018'den bugüne kaybı 10 puandan fazla.
Gazeteduvar'ın haberine göre, Nokta araştırma şirketi, 17-27 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da 4 bin 836 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankete göre AKP'nin İstanbul'da 9 puan kaybetmesi dikkat çekti.
İstanbul'daki anket sonuçları şöyle:
AKP: Yüzde 33,8
AKP 2018 genel seçimlerinde İstanbul'da yüzde 42,7 oy aldı. Ankete göre AKP İstanbul'da 9 puan oy kaybediyor.