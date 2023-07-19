14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç
ALF Araştırma, 9-14 Temmuz 2023 tarihinde 6200 ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette Akdeniz Bölgesi'nin en başarılı ilçe belediye başkanının kim olduğunu sordu.
Yerel seçimlere geri sayım başladı. Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanılan anket şirketleri ise, aynı hatayı yerel seçimde yapmamak için hummalı bir çalışmaya başladı. Son olarak ALF Araştırma, en başarılı ilçe belediye başkanlarını araştırdı.
Araştırma şirketi "Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" araştırmak için Akdeniz Bölgesi’nde 6200 kişi ile yüz yüze görüştü. Araştırmaya deprem felaketini yaşayan Hatay ve Kahramanmaraş katılmazken, Akdeniz Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları şöyle oldu:
Akif Kemal Akay
Adana/Seyhan Belediye Başkanı - CHP
Sadık Altunok
Mersin/Silifke Belediye Başkanı - MHP