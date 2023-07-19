14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç

ALF Araştırma, 9-14 Temmuz 2023 tarihinde 6200 ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı ankette Akdeniz Bölgesi'nin en başarılı ilçe belediye başkanının kim olduğunu sordu.

2024 Yerel Seçimleri Anket
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14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç - Resim: 1

Yerel seçimlere geri sayım başladı. Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yanılan anket şirketleri ise, aynı hatayı yerel seçimde yapmamak için hummalı bir çalışmaya başladı. Son olarak ALF Araştırma, en başarılı ilçe belediye başkanlarını araştırdı.

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14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç - Resim: 2

Araştırma şirketi "Halkın Belediye Başkanları ile ilgili Kanaatlerini" araştırmak için Akdeniz Bölgesi’nde 6200 kişi ile yüz yüze görüştü. Araştırmaya deprem felaketini yaşayan Hatay ve Kahramanmaraş katılmazken, Akdeniz Bölgesi'nin en başarılı belediye başkanları şöyle oldu:

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14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç - Resim: 3

Akif Kemal Akay

Adana/Seyhan Belediye Başkanı - CHP

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14 Temmuz'da sonuçlandı: En başarılı ilçe belediye başkanları anketinde sürpriz sonuç - Resim: 4

Sadık Altunok

Mersin/Silifke Belediye Başkanı - MHP

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