14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim

14 Mayıs genel seçimlerinin ardından TBMM çalışmalarına başladı. Seçim öncesi milletvekili seçilen adayların performansları değerlendirildiğinde ise en başarılı isimler dikkat çekti.

2023 seçim
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14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim - Resim: 1

Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen gündemden düşmeyen 14 Mayıs milletvekili seçimlerinin ardından, seçilen isimlerin kampanya performansları değerlendirildi.

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14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim - Resim: 2

ORC Araştırma'nın hazırladığı çalışmaya göre ittifakları içinde en başarılı kampanya yürüten isimler şöyle oldu:

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14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim - Resim: 3

MİLLET İTTİFAKI

Mustafa Sarıgül

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14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim - Resim: 4

Faik Öztrak

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