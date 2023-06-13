14 Mayıs genel seçimlerinin en başarılı milletvekilleri belli oldu: İşte o 20 isim
14 Mayıs genel seçimlerinin ardından TBMM çalışmalarına başladı. Seçim öncesi milletvekili seçilen adayların performansları değerlendirildiğinde ise en başarılı isimler dikkat çekti.
Üzerinden 1 ay geçmesine rağmen gündemden düşmeyen 14 Mayıs milletvekili seçimlerinin ardından, seçilen isimlerin kampanya performansları değerlendirildi.
ORC Araştırma'nın hazırladığı çalışmaya göre ittifakları içinde en başarılı kampanya yürüten isimler şöyle oldu:
MİLLET İTTİFAKI
Mustafa Sarıgül
Faik Öztrak