YSK'dan sandık rehberi: Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?
Yarın gerçekleşecek seçimlerde seçmenlerin akıllarındaki sorulardan bir tanesi de 'Oylar hangi hallerde geçersiz sayılır?' sorusu. İşte Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) paylaştığı bilgiler üzerinden geçerli ve geçersiz oylarla ilgili sıkça merak edilen o soruların cevapları...
14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi seçmenlerin aklında oy kullanırken dikkat edilmesi gereken detayların neler olduğu da var. Özellikle pusulada mührün tam olarak hangi alana basılması gerektiği ya da birden fazla mühür basıldığında oyun durumunun ne olacağı merak ediliyor.
BBC Türkçe, YSK'nın açıkladığı veriler ışığında, oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağını derledi. YSK'nın seçmenleri bilgilendirme amaçlı hazırladığı kamu spotları ve afişlere göre, seçmenlerin oylarının geçersiz olacağı haller genel hatlarıyla şöyle:
"Evet" ya da "Tercih" mührünün basılmaması,
Birden fazla ittifaka, siyasi partiye veya adaya oy basılması,
Oy pusulasının bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması,
Oy pusulasının üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaret, imza kaşesi veya parmak izi basılması,
Oy pusulasının belirgin şekilde özel olarak karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi,
Zarftan işaret anlamı taşıyan herhangi başka bir madde çıkması.