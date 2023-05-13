YSK'dan sandık rehberi: Hangi durumlarda oylar geçersiz sayılır?

14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek seçimler öncesi seçmenlerin aklında oy kullanırken dikkat edilmesi gereken detayların neler olduğu da var. Özellikle pusulada mührün tam olarak hangi alana basılması gerektiği ya da birden fazla mühür basıldığında oyun durumunun ne olacağı merak ediliyor.