YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu. Seçmenler, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını 5 adımda kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) YSK 2024 Yerel Seçimleri
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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 1

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 2

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 binden fazla sandık kurulacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 3

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 4

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kurulurken, seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 5

5 ADIMDA OY KULLANMA REHBERİ

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 5 adım şöyle:

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 6

1- Nerede oy kullanılacağı seçmen bilgi kağıdından veya internetten öğrenilebilecek:

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 7

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 8

Oy verme günü, seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 9

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 10

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 11

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Oy verme saati bittikten sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 12

2- Seçmenin üzerinde vatandaşlık numarası olan kimlik belgesini bulundurması gerekecek:

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 13

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 14

3- Cep telefonuyla kabine girilmeyecek:

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 15

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 16

Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 17

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret konulmayacak:

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 18

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 19

Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa oy pusulası dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 20

5- Oy kullandıktan sonra imza atılacak:

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YSK uygulamalı gösterdi: İşte 31 Mart yerel seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi! - Resim: 21

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

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