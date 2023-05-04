Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ı destekleyenlerin oyunu alabilirse seçimler 14 Mayıs’ta bitebilir

Son anket sonuçlarını değerlendiren Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, "Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı destekleyenlerin yaklaşık olarak üçte birinin oyunu almayı başarabilirse seçimlerin 14 Mayıs’ta bittiği bir tablo söz konusu olabilir” dedi.

anket Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Sinan Oğan
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ı destekleyenlerin oyunu alabilirse seçimler 14 Mayıs’ta bitebilir - Resim: 1

Yöneylem Araştırma, 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 

1 13
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ı destekleyenlerin oyunu alabilirse seçimler 14 Mayıs’ta bitebilir - Resim: 2

Buna göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oyunun 35,2 olduğu görülüyor. 

2 13
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ı destekleyenlerin oyunu alabilirse seçimler 14 Mayıs’ta bitebilir - Resim: 3

İkinci parti olan CHP’nin oyu ise 30,7 olarak ölçüldü. 

3 13
Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ı destekleyenlerin oyunu alabilirse seçimler 14 Mayıs’ta bitebilir - Resim: 4

Yeşil Sol Partinin oyu yüzde  9,3 olarak görülürken İYİ Parti yüzde 9,8, MHP’nin ise oyu yüzde 6,3 olarak ölçüldü. 

4 13