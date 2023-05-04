Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'ı destekleyenlerin oyunu alabilirse seçimler 14 Mayıs’ta bitebilir
Son anket sonuçlarını değerlendiren Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, "Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı destekleyenlerin yaklaşık olarak üçte birinin oyunu almayı başarabilirse seçimlerin 14 Mayıs’ta bittiği bir tablo söz konusu olabilir” dedi.
Yöneylem Araştırma, 27-30 Nisan 2023 tarihleri arasında yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
Buna göre kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra AKP’nin oyunun 35,2 olduğu görülüyor.
İkinci parti olan CHP’nin oyu ise 30,7 olarak ölçüldü.
Yeşil Sol Partinin oyu yüzde 9,3 olarak görülürken İYİ Parti yüzde 9,8, MHP’nin ise oyu yüzde 6,3 olarak ölçüldü.