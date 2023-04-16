Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Bahçeli seçim sonrası için önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz

Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair yaptıkları son anketi yorumladı; bu süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili izlenimlerini paylaştı.

anket Devlet Bahçeli Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
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Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Bahçeli seçim sonrası için önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz - Resim: 1

Yöneylem Araştırma, son anketini  26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2 bin 655 görüşme yaparak gerçekleştirdi. Araştırmanın veri derleme aşaması 27 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 

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Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Bahçeli seçim sonrası için önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz - Resim: 2

 Buna göre Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,4 alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41,6, Muharrem İnce yüzde 9,1 ve Sinan Oğan yüzde 2,9 alıyor. 

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Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Bahçeli seçim sonrası için önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz - Resim: 3

Seçmene, "Seçim ikinci tura kalırsa oyunuzu Erdoğan’a mı, Kılıçdaroğlu’na mı verirsiniz" diye sorulduğunda ise (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,9 olarak şekilleniyor.

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Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Bahçeli seçim sonrası için önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz - Resim: 4

Araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen yüzde 8,6 oranındaki seçmen kümesinin ikinci tur tercihleri ise şöyle: Kılıçdaroğlu yüzde 60,7, Erdoğan yüzde 17,4.

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