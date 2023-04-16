Yöneylem Koordinatörü Kömürcü: Bahçeli seçim sonrası için önlem alıyor; gençlerin İnce tercihinin arkasındaki mantığı bulamıyoruz
Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair yaptıkları son anketi yorumladı; bu süreçte yaşanan gelişmelerle ilgili izlenimlerini paylaştı.
Yöneylem Araştırma, son anketini 26 istatistiki bölgeye bağlı 27 ilde 2 bin 655 görüşme yaparak gerçekleştirdi. Araştırmanın veri derleme aşaması 27 – 29 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Buna göre Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,4 alırken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 41,6, Muharrem İnce yüzde 9,1 ve Sinan Oğan yüzde 2,9 alıyor.
Seçmene, "Seçim ikinci tura kalırsa oyunuzu Erdoğan’a mı, Kılıçdaroğlu’na mı verirsiniz" diye sorulduğunda ise (kararsızlar dağıtıldıktan sonra) Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 44,9 olarak şekilleniyor.
Araştırmaya göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turunda Muharrem İnce'ye oy vereceğini söyleyen yüzde 8,6 oranındaki seçmen kümesinin ikinci tur tercihleri ise şöyle: Kılıçdaroğlu yüzde 60,7, Erdoğan yüzde 17,4.