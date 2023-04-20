Yöneylem Koordinatörü Kömürcü "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek son anketi yorumladı

Yöneylem'in 14-16 tarihleri arasında 27 ilde, 2 bin 422 kişi ile yaptığı ankette AKP 30.5 puan, CHP 25.8 puan, HDP/Yeşil Sol Parti 8.8 puan, İYİ Parti 7.8 Puan, MHP 6.3 puan, Kararsızlar 11.6 puan, oy kullanmayacağını belirtenler 3.3 puan, Türkiye İşçi Partisi 1.9 puan, Yeniden Refah Partisi 2.2 puan olarak görüldü.