Yöneylem Koordinatörü Kömürcü "Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitebilir" diyerek son anketi yorumladı
Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, seçim öncesinde yapılan son anket sonuçlarını değerlendirdi. İnce'nin oylarının 2.2 puan olarak ölçüldüğü anket için Kömürcü, önlerindeki seçenekleri protesto amacıyla Muharrem İnce'ye yönelen seçmenin desteğini çekmeye başladığını söyledi.
Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, 14 Mayıs seçimlerine yönelik son anketin sonuçlarını değerlendirdi.
Yöneylem'in 14-16 tarihleri arasında 27 ilde, 2 bin 422 kişi ile yaptığı ankette AKP 30.5 puan, CHP 25.8 puan, HDP/Yeşil Sol Parti 8.8 puan, İYİ Parti 7.8 Puan, MHP 6.3 puan, Kararsızlar 11.6 puan, oy kullanmayacağını belirtenler 3.3 puan, Türkiye İşçi Partisi 1.9 puan, Yeniden Refah Partisi 2.2 puan olarak görüldü.
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'nin ise oy oranı 2.2 puan olarak ölçüldü.
Yöneylem Direktörü Derya Kömürcü, ankete ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Araştırmanın en önemli bulgusu, önlerindeki seçenekleri protesto amacıyla Memleket Partisi ve M. İnce’ye yönelen seçmenlerin desteklerini çekmeye başlaması. Bu durum, CB seçiminin ilk turda bitme olasılığını hâlâ canlı tutuyor" dedi.