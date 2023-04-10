Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü: MHP'nin hamlesi AKP'nin oylarında gerilemeye yol açabilir

3) Cumhur İttifakı'nın liste stratejisi milletvekilliği sayısını maksimuma çıkarma değil, CB seçiminde bir oy fazla alabilme stratejisi oldu. Sadece DSP ve HÜDAPAR ortak listede yer aldı. Yeniden Refah ve BBP ayrı kaldı. Yani bu iki parti esasen CB seçiminde oy getirecek.