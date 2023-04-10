Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü: MHP'nin hamlesi AKP'nin oylarında gerilemeye yol açabilir
14 Mayıs seçimlerine katılacak siyasi partiler milletvekili aday listelerini tamamladı. Partiler, aday listelerine son şeklini vererek YSK'ya bildirdi. Yöneylem Genel Koordinatörü Derya Kömürcü, MHP'nin ortak listeye yanaşmamasının AKP'nin oylarında gerilemeye yol açabileceğini söyledi.
Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, Twitter hesabından, "14 Mayıs seçimlerine giderken milletvekilliği listelerinin de netleşmesiyle birlikte bir belirsizlik daha ortadan kalktı. Listelerin çağrıştırdıklarına dair görüşlerimi kısa kısa ifade etmeye çalışayım" ifadelerini kullandı.
Kömürcü'nün paylaşımları şöyle:
1) Listelerin seçim sonucuna etki edecek en önemli gelişmesi AKP ile MHP’nin ayrı listeler vermiş olması. Ortak listeye yönelmemiş olmaları Cumhur İttifakı'na çıkarabileceğinden 15-20 vekil daha az çıkarttıracak gibi görünüyor.
2) Dahası AKP oyları içinde ölçtüğümüz 1-2 puanlık seçmenin MHP'ye yönelmesi, AKP'nin oy oranının gerilemesine yol açarken çıkarılacak vekil sayısında da ekstra bir gerilemeye yol açabilir. MHP'ye kayış olabilecek illerde AKP'nin son vekili kazanma avantajı azalmış oluyor.
3) Cumhur İttifakı'nın liste stratejisi milletvekilliği sayısını maksimuma çıkarma değil, CB seçiminde bir oy fazla alabilme stratejisi oldu. Sadece DSP ve HÜDAPAR ortak listede yer aldı. Yeniden Refah ve BBP ayrı kaldı. Yani bu iki parti esasen CB seçiminde oy getirecek.