Yerel seçimler: Bu illerde belediye başkanlığı el değiştirdi!

Henüz kesinleşmemiş sonuçlara göre en büyük geçiş AKP’den CHP’ye oldu. CHP, AKP’nin elinden 3 büyükşehir ve 8 il merkez belediyesini almayı başardı.

CHP, Cumhur İttifakı’nın ikinci büyük partisi MHP’den de 1 büyükşehir ve 3 il merkezini aldı.

Buna karşılık AKP, CHP’den Hatay Büyükşehir Belediyesini alırken MHP de Kırklareli’ni CHP’den aldı. Öte yandan iki ilde de oy farkı epey az ve tekrar sayımlar mevcut tabloyu değiştirebilir.

Cumhur İttifakı içinde de iki il AKP’den MHP’ye, iki il de MHP’den AKP’ye geçti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, seçimlerde belediye başkanlığını kazanan partinin değiştiği büyükşehirler ve il merkezleri...