Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci yarın başlıyor. İşte önümüzdeki 3 aylık süreçte yerel seçim takvimi...

Yerel Seçim
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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 1

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, yarın seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS'ten veri alımı ve güncelleme durdurulacak.

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Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne 2 Ocak'ta başlanacak, seçime katılabilecek siyasi partiler de YSK tarafından 2 Ocak'ta ilan edilecek.

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Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmeleri 3 Ocak'ta istenecek, 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılacak.

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İŞTE YEREL SEÇİM TAKVİMİ

10 Ocak: Partiler hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını mesai bitimine kadar bildirecek.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 5

17 Ocak: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek. Buna ilişkin itirazlar sona erecek. Bu tarih bina bazında seçmen kayıtları YSK ve e-Devlet Kapısı'ndan sorgulanmasının son günü. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından seyyar sandık kurulu talep formu ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurularının son günü.

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27 Ocak: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek ve ilan edilecek.

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31 Ocak: Siyasi partiler aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.

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7 Şubat: Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

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11 Şubat: Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.

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16 Şubat: İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili olarak gerekli ön hazırlıklara başlanacak.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 11

20 Şubat: Siyasi parti ilçe başkanlıkları belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek 17.00'ye kadar teslim edecek. Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

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22 Şubat: Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

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23 Şubat: Geçici aday listeleri ilan edilecek.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 14

29 Şubat: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 15

3 Mart: Kesin aday listeleri ilan edilecek.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 16

4 Mart: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 17

21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 18

24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 19

30 Mart: Seçim propagandasının sonu.

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Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi - Resim: 20

31 Mart: Oy verme günü.

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