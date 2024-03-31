Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"
31 Mart yerel seçimleri için ünlü isimler de sandık başına gitti. İşte ünlülerin sandık başından mesajları...
Candan Erçetin
Sanatçı Candan Erçetin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beşiktaş'taki bir okulda sandık kurulu üyesi olarak görev yapıyor.
Cem Yılmaz
Komedyen Cem Yılmaz Candan Erçetin'in görevli olduğu okulda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yılmaz, sınıfa girmeden önce gazetecilere, "Kırdı geçirdi yazın başına, geçen senekinden dolaptan çıkartıp. Yine de bir şey çıkar" diyerek espri yaptı.
Oy pusulasının 97 cm olduğu hatırlatılması ve zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde..." denilmesinin üzerine Yılmaz, "Sizin esprilerinizi kim yazıyor?" ifadesini kullandı.
İbrahim Kutluay
İbrahim Kutluay da Lütfi Banat İlkokulu’nda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Kutluay daha sonra okuldan ayrıldı.
Tuğba Özay
"Sabah ilk işim tabii ki yurttaşlık bilincimle oy kullanmak... Oyunu kullan Türkiye!"
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki, oyunu Göztepe İlkokulu'nda kullandı.
Yavuz Seçkin
Fadik Atasoy
"Haydi sandık başına."
Filiz Taçbaş
"Ülkem için, memleketim için hayırlısı olsun."
Gülşen Bubikoğlu
Gülşen Bubikoğlu, oyunu Beykoz'daki Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Bubikoğlu, oyunu kullandığı esnada "Hayırlı olsun inşallah" dedi.
Kenan Doğulu
"Hayırlı olsun. Haydi sandıklara..."
Murat Boz
Şarkıcı Murat Boz, İstanbul’da Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda 1246 numaralı sandıkta oyunu kullandı. 12.30 sıralarında okula gelen Murat Boz, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Boz, “Ülkemiz için en güzeli olsun inşallah. Oy pusulaları biraz uzundu. Biraz zaman alıyor tabii ama bugün çok beklemedim. Yarım saat, 45 dakika falan sürdü. O kadar da bekleyeceğiz, vatani görevimiz” ifadelerini kullandı.
Müge Boz
"Hepimiz için en huzurlu ve mutlusu olması dileklerimle..."
Gökçe Bahadır
"Görev tamamlandı."
Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu
"Oy ver Türkiye."
Berrak Tüzünataç
Oyuncu Berrak Tüzünataç, 1069 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Seçimin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Tüzünataç, daha sonra okuldan ayrıldı.
Saba Tümer
Sunucu Saba Tümer 1064 numaralı sandıkta oy kullanma işlemini tamamladı.
Nilperi Şahinkaya
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda 1065 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Şahinkaya’nın oy zarfını, sandığa atarken zorlandı.
Sezen Aksu
Şarkıcı, besteci ve yapımcı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere saat 13.45'te Kanlıca'daki Sedat Simavi Ortaokulu'na geldi.
Sanatçı Sezen Aksu, bin 291 numaralı sandıkta oyunu kullanmadan önce basın mensupları tarafından o anların sınıf içinde görüntülenmemesini rica etti. Girişte ve çıkışta etrafında kalabalık oluşan Sezen Aksu'nun maske taktığı görüldü.
Aksu oy verme işleminin ardından herhangi bir spekülasyon yapılmaması adına sağlık durumu hakkında hafif rahatsızlığı bulunduğunu ve Long Covid tedavisinin sürdüğünü ifade ederken, daha fazla açıklama yapmadan aracına binerek okuldan ayrıldı.
Zeynep Bastık
Şarkıcı Zeynep Bastık Levent’te bulunan Lütfi Banat İlkokulu’nda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oy kullanmak için okula gelen Bastık, sıranın çok olması nedeniyle asistanını beklemesi için bıraktı ve arabasıyla okuldan ayrıldı. Daha sonra oy kullanmak için bir kez daha okula gelen Bastık, saat 14.30 sıralarında okuldan ayrıldı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bastık, “Oyumu kullandım, gidiyorum. Oyumu kullanmamak gibi bir durum olamayacağına göre her şey yolunda. Adapte olamadım çünkü uçaktan indim, midem kötü, kalabalık... Sıramı bekledim, oyumu kullandım gidiyorum. Bodrum’daydım. Güzel bir programa konuk oldum ama söylemem sürpriz. Yeni, harika bir program geliyor. Oranın konuğuydum, onun için gittim. Tabii teknede falan bir sarsıldım yani. Kendime gelmeye çalışıyorum” diye konuştu.
Hande Erçel
"Yine bir seçim, yine buradayız, hepimiz için hayırlısı olsun."