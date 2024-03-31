Ünlü isimler sandık başında: "Görev tamamlandı"

Cem Yılmaz

Komedyen Cem Yılmaz Candan Erçetin'in görevli olduğu okulda 1244 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yılmaz, sınıfa girmeden önce gazetecilere, "Kırdı geçirdi yazın başına, geçen senekinden dolaptan çıkartıp. Yine de bir şey çıkar" diyerek espri yaptı.

Oy pusulasının 97 cm olduğu hatırlatılması ve zorlandınız mı katlarken, biraz vakit geçiyor herhalde..." denilmesinin üzerine Yılmaz, "Sizin esprilerinizi kim yazıyor?" ifadesini kullandı.