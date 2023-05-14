Ünlü isimler sandık başına gitti: Herkes aynı temennide bulundu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Uzun zamandır "Oy verin" diyerek çağrıda bulunan ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti...

ÜNLÜ İSİMLER ÇAĞRI YAPTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan birçok ünlü isim, sandık başında paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İsimler, Instagram hesaplarından da paylaşım yaptı. İşte detaylar...