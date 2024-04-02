Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu
Resmi olmayan sonuçlara göre, birçok genç aday belediye başkanı oldu. İşte Türkiye’nin en genç belediye başkanı olacak isimler...
Türkiye'de 61 milyon 441 bin 880 seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye'nin çeşitli illerinden genç adaylar seçimde zafer elde etti.
İşte Türkiye'nin en genç belediye başkanları...
AKP Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. 36 yaşındaki Çetinkaya, yaptığı açıklamada başarılı bir seçim dönemi geçirdiklerini ifade ederek, Karabük halkına gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.
5 yıllık görev süresinde vadetmiş olduğu projelerini hayata geçirmek için çalışacağını aktaran Çetinkaya, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle aday gösterildikten sonra sahaya inerek başarılı bir seçim süreci geçirdik. Bu noktada inşallah bu yolun sonunda güzel bir hizmet serüveni olacak. Seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projelerimizi inşallah ilk 5 yıllık görev süremizde hayata geçirmek için elimizden gelen gayreti ve çalışmayı göstereceğiz” dedi.
EREN ALİ BİNGÖL DE EN GENÇ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN OLDU
1993 doğumlu Eren Ali Bingöl, CHP'de Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Bingöl, kesin olmayan sonuçlara göre AK Partili rakibi Şadi Yazıcı'yı geride bırakarak yarışın kazananı oldu. 31 yaşındaki Bingöl, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı.
30 YAŞINDAKİ BODRUM ADAYI SEÇİMİ ÖNDE TAMAMLADI
1994 doğumlu Tamer Mandalinci, CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. Genç aday, resmi olmayan sonuçlara göre Bodrum'da oyların yüzde 57'sini alarak belediye başkanı seçildi. 30 yaşındaki Mandalinci, Türkiye'nin en genç belediye başkanları arasında yer aldı.
AVCILAR'DA DA GENÇ ADAY
İstanbul'un Avcılar ilçesinde de 1991 yılında doğan, Utku Caner Çaykara resmi olmayan sonuçlara göre sayılan oyların yüzde 53.23'ünü alarak belediye başkanı seçildi.
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ KADIN BELEDİYE BAŞKANI
Yenice'nin tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızı olan 22 yaşındaki Zeynep Çelik, Mahalli İdareler Seçimlerine bağımsız olarak girdi. Seçimde zafer kazanan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım Beldesinin Belediye Başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma ünvanını kazandı.
5 yıl boyunca Kalkım Beldesine Belediye Başkanı olacak olan Zeynep Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" dedi.
Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lâl Denizli, CHP'den aday olduğu Çeşme'de seçimi kazandı. 1992 doğumlu Lâl Denizli, kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 53,74'ünü alarak Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.
Lâl Denizli yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Çeşme! Çeşme halkının teveccühü ile, önümüzdeki beş yıl boyunca büyük bir onur ve gururla Çeşme’ye Başkanlık yapacağım. Bana Çeşme’nin ilk kadın Belediye Başkanı olma mutluluğunu yaşatan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yediden yetmişe tüm yurttaşlarımıza hizmet edecek, sizlerin refahı için çalışacağım." ifadelerini kullandı.