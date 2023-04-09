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Seçim
Türkiye İşçi Partisi'nin adaylarının tam listesi
Türkiye İşçi Partisi'nin adaylarının tam listesi
Türkiye İşçi Partisi (TİP) 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimleri belirleyerek YSK'ya sundu.
Seçim 2023
Türkiye İşçi Partisi - TİP
09 Nisan 2023 17:49
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