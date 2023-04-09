Türkiye İşçi Partisi'nin adaylarının tam listesi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) 14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimde milletvekili adayı olarak gösterilecek isimleri belirleyerek YSK'ya sundu.

Seçim 2023 Türkiye İşçi Partisi - TİP
Türkiye İşçi Partisi'nin adaylarının tam listesi - Resim: 1
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Türkiye İşçi Partisi'nin adaylarının tam listesi - Resim: 2
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Türkiye İşçi Partisi'nin adaylarının tam listesi - Resim: 3
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Türkiye İşçi Partisi'nin adaylarının tam listesi - Resim: 4
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