Teyit.org derledi: İşte Erdoğan'ın bu seçim döneminde söylediği yalanlar
14 Mayıs seçimlerinde sonuçlanmayan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı ve 28 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. Seçim döneminde yapılan kara propagandalar ise siyasette gelinen noktayı tekrar gözler önüne serdi.
14 Mayıs'ta ilk turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidar partisinin uyguladığı seçim stratejisi, siyasetin geldiği noktayı yeniden gözler önüne serdi.
Teyit.org ise iktidar partisi ve Recep Tayyip Erdoğan'ın halka karşı söylediği ve halkın bir kısmını ikna ettiği yalanları derledi.
Derlemeye göre o ifadeler şöyle:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1999 Marmara depreminde yönetimde ‘şu andaki CHP’ olduğunu” iddia etti.
Bulgular
1999 Marmara Depremi’nin yaşandığı tarihte CHP yönetimde değildi. DSP, MHP ve ANAP’ın oluşturduğu koalisyon iktidardaydı.
Bugün AKP ile aynı ittifakta yer alan MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, depremin yaşandığı tarihte başbakan yardımcısıydı.
CHP 1979 yılından bu yana tek başına iktidara gelmedi.
Teyit’e konuşan siyaset bilimciler, 1999 dönemindeki DSP'si ile bugünkü CHP’yi benzetmenin hatalı olduğunu düşünüyor.
18 Nisan 1999 seçimlerindeki oy dağılımı şu şekilde:
DSP: Yüzde 22
MHP: Yüzde 17
FP: Yüzde 15
ANAP: Yüzde 13
DYP: Yüzde 12
CHP: Yüzde 8
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Bay Kemal yeni bir şey daha söylemiş. TOKİ'yi kapatacakmış. Ya neyi kapatıyorsun? Bay Bay Kemal, TOKİ'yi sana bu millet yedirtmez” dedi.
Bulgular
Kılıçdaroğlu yakın zamanda yaptığı açıklamalarda TOKİ'yi kapatacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamış, göreve gelirse TOKİ Başkanı’nı değiştirmeyi planladıklarını söylemiş.
Kılıçdaroğlu geçmişte "TOKİ'yi kapatacağız" diye bir açıklama yaptığına kanıt yok.
Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde TOKİ'nin şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda olacağı ifade ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 Nisan 2023’te Şanlıurfa’da “Kardeşlerim, Harran Üniversitesi’ni kim yaptı?” diyerek, Harran Üniversitesi’nin kendisinin döneminde yapıldığını iddia etti.
Bulgular
Harran Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş. Üniversite kurulmadan önce Şanlıurfa’da farklı üniversitelere ait fakülteler bulunuyormuş.
AKP, bir siyasi parti olarak 2001 yılında kuruldu ve 2002 yılında iktidara geldi. Harran Üniversitesi’nin AKP iktidarı döneminde kurulmuş olması mümkün değil.
Ancak üniversitenin çok sayıda fakültesi ve yüksekokulu, AKP'li yıllarda hayata geçirilmiş.