Teyit.org derledi: İşte Erdoğan'ın bu seçim döneminde söylediği yalanlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Bay Kemal yeni bir şey daha söylemiş. TOKİ'yi kapatacakmış. Ya neyi kapatıyorsun? Bay Bay Kemal, TOKİ'yi sana bu millet yedirtmez” dedi.

Bulgular

Kılıçdaroğlu yakın zamanda yaptığı açıklamalarda TOKİ'yi kapatacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamış, göreve gelirse TOKİ Başkanı’nı değiştirmeyi planladıklarını söylemiş.

Kılıçdaroğlu geçmişte "TOKİ'yi kapatacağız" diye bir açıklama yaptığına kanıt yok.

Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde TOKİ'nin şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda olacağı ifade ediliyor.