TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti
TEAM Araştırma, 23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdikleri son anket sonuçlarını paylaştı.
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TEAM Araştırma anketi 23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçları mart ortası ve nisan başında yapılan anketler ile karşılaştırmalı olarak aktarıldı.
TEAM Araştırma'nın Twitter hesabından paylaşılan son anket sonuçları şöyle:
1) Seçimlere iki hafta kala CHP, İYİ P., HDP/YSP ve MHP’de geçen aya göre belirgin yükselişler var.
Millet İttifakı’nda seçime girmeyen partilerin oyları ittifak içinde kalmış görünüyor. Seçime yaklaştıkça diğer partilerin oranları düşüyor.