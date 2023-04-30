TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti

TEAM Araştırma, 23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdikleri son anket sonuçlarını paylaştı.

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TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti - Resim: 1

TEAM Araştırma anketi 23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yüz yüze gerçekleştirilen anket sonuçları mart ortası ve nisan başında yapılan anketler ile karşılaştırmalı olarak aktarıldı.

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TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti - Resim: 2

TEAM Araştırma'nın Twitter hesabından paylaşılan son anket sonuçları şöyle:

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TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti - Resim: 3

1) Seçimlere iki hafta kala CHP, İYİ P., HDP/YSP ve MHP’de geçen aya göre belirgin yükselişler var. 

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TEAM Araştırma'nın son anketi: Kılıçdaroğlu birinci turda da Erdoğan'ın önüne geçti - Resim: 4

Millet İttifakı’nda seçime girmeyen partilerin oyları ittifak içinde kalmış görünüyor. Seçime yaklaştıkça diğer partilerin oranları düşüyor.

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